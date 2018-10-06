В Лондоне мужчина столкнул под поезд экс-главу Евротоннеля

В лондонском метро мужчина совершил покушение на сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля. Видео инцидента опубликовала британская транспортная полиция.

На записи видно, как мужчина подбегает к Мальпасу и толкает его на рельсы перед пребывающим поездом.

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Британская полиция рассказала, что нападавшим оказался 46-летний Пол Кроссли. Свой поступок он объяснил тем, что «не выспался прошлой ночью».

В Independent отметили, что бывшего главу Евротоннеля спас работник отеля «Рияд» Эль Хуссани — он откликнулся на призыв о помощи и вытащил Мальпаса за минуту до прибытия поезда.

Ранее сообщалось, что на станции метро в Лондоне произошел взрыв.