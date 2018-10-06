Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,6 тысячи

Число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 1648 человек. Об этом сообщает Detik News со ссылкой на местные власти.

По данным портала, в настоящее время около 563 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, точное количество пострадавших пока неизвестно.

Реклама

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли 1558 человек.

Как отмечается, при землетрясении также пострадали более 2,5 тыс. человек.