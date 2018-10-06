Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,6 тысячи
Число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 1648 человек. Об этом сообщает Detik News со ссылкой на местные власти.
По данным портала, в настоящее время около 563 человек числятся пропавшими без вести.
Как отмечается, точное количество пострадавших пока неизвестно.
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Ранее сообщалось, что в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли 1558 человек.
Как отмечается, при землетрясении также пострадали более 2,5 тыс. человек.