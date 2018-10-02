Суд арестовал бывшего «доверенного» адвоката полковника Захарченко

Басманный суд Москвы поместил под арест сроком на два месяца адвоката Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» полковника Дмитрия Захарченко, по подозрению в посредничестве при передаче взятки на сумму более 1 млрд рублей, передает РИА «Новости».

«Избрать в отношении Белевцова меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Елена Ленская.

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В соответствии с решением суда, Белевцов пробудет в СИЗО до 1 декабря 2018 года.

Ранее следователь в ходе заседания суда заявил, что Белевцов был посредником при передаче 1 млрд рублей.