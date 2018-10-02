Напавший на ребенка в Калининграде убил и сжег женщину

Мужчина, который избил лопатой 8-летнего мальчика в Калининграде, признался в убийстве, совершенном годом ранее. Об этом сообщает управление Следственного комитета по области.

27 сентября 49-летний мужчина избил лопатой ребенка. Как рассказал нападавший, он отнес ребенка в лесополосу рядом с дорогой, поскольку думал, что мальчик умер. После этого он скрылся.

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Мальчик был найден и госпитализирован, в настоящий момент его жизни ничто не угрожает. Самого нападавшего удалось задержать 30 сентября.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, за что ему грозит заключение вплоть до пожизненного.

Помимо этого, осматривая место происшествия, которое прилегает к месту проживания обвиняемого, следователи нашли кости, предположительно человеческие. Тогда мужчина признался, что около года назад убил женщину, сжег ее тело и закопал останки. Назначена их генетическая экспертиза.