Сентябрь 2018 года в Москве стал вторым по аномальному теплу в истории

Минувший сентябрь в Москве стал вторым по аномальному теплу в истории метеонаблюдений, передает портал «Метеоновости».

Как отмечается, средняя аномалия температуры была выше только в сентябре 1938 года и составила 3,8°С, а в сентябре 2018 года — 3,6°С.

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По данным портала, минимальная температура была зарегистрирована 30 сентября — -0,4°С. Температурный максимум отмечался 5 сентября — +26,4°С.

«Тепло задержалось в столице дольше положенного времени, а потом резко похолодало. И уже в последнюю неделю месяца температура воздуха была немного ниже привычных значений. 20 сентября температура воздуха была выше нормы на 7,9°С, 22 сентября — на 8,7°С, а уже 30 сентября — прохладнее обычного на 2,3°С», — добавили метеорологи.

Также сообщается, что осадков в минувшем месяце выпало немного больше нормы. Так, на станции ВДНХ количество осадков составило 78 мм при месячной норме 65 мм.

Ранее синоптики предупредили москвичей о возвращении дождей и перепадах давления.