Улучшавших условия жизни россиян задержали на границе Украины и Венгрии

Украинские пограничники задержали двух россиян, которые хотели «улучшить условия жизни», на границе с Венгрией в Закарпатской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей государственной пограничной службы страны.

«Военным удалось остановить нелегалов, когда те находились в пятидесяти метрах от линии границы. Двое мужчин имели при себе документы граждан Российской Федерации. Во время проверочных мероприятий правоохранители установили, что задержанные намеревались незаконно попасть в страны ЕС с целью улучшения условий жизни», — сообщили пограничники.

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Сообщается, что мужчины пытались пересечь границу вблизи от населенного пункта Есень. Мужчины были доставлены в пункт временного содержания пограничного отряда, им грозит штраф.

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