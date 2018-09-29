В МВД ДНР рассказали о пострадавших в результате взрыва в Донецке

В результате взрыва на съезде компартии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке пострадали четыре человека, передает ДАН со ссылкой на пресс-службу МВД ДНР.

По предварительной информации, причиной взрыва стала детонация безоболочного взрывного устройства.

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Также, по данным РИА «Новости», руководитель компартии ДНР Борис Литвинов рассказал, что в результате взрыва серьезные ранения получила секретарь горкома партии Ирина Якина.

«Сильно пострадала Ирина Якина, секретарь горкома. У нее множественные осколочные ранения, и еще двое пострадали», — рассказал Литвинов.

По его словам, взрыв произошел в конце съезда, когда совещание заканчивалось, и люди уже выходили из комнаты.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве.