В Якутии совершил жесткую посадку частный вертолет
В Якутии совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным агентства, вертолет «упал» в Среднеколымском районе.
Как отмечается, в результате инцидента пострадал один человек.
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В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что на Украине в Харьковской области потерпел крушение вертолет госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечалось, вертолет упал в Красноградском районе Харьковской области.