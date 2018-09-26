Экс-сотрудник АНБ попался на хранении секретных данных дома

В США бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) был приговорен к 5 годам и 5 месяцам тюремного заключения за хранение на домашнем компьютере секретной информации. Об этом сообщается на сайте минюста.

Согласно имеющимся данным, обвиняемый Нгя Хоанг Фо, работавший на АНБ в 2010-2015 годах, заключил сделку со следствием и признался в содеянном.

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«В результате своих действий Фо раскрыл некоторые из наиболее секретных видов разведдеятельности нашей страны и заставил АНБ отказаться от важных инициатив по защите себя и своих оперативных возможностей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что действия Фо привели к оперативным и финансовым потерям.

Ранее сообщалось, что спустя пять лет после крупнейшей утечки секретных документов, экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден не жалеет о сделанном.