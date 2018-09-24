Московские власти назвали дату включения отопления

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в Москве начнут включать отопление. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его словам, отопление в Москве начнут включать 25 сентября.

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В первую очередь отопление дадут в социальных учреждениях — больницах, детских садах и школах. После этого тепло поступит в жилые дома, административные и другие здания.

Он уточнил, что к работе полностью подготовлены 16 ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что ночь на 24 сентября стала самой холодной в Москве с начала осени. Утром температура составила 7,1°С.

Из-за дождя пробки в Москве достигли 10 баллов.