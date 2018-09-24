В понедельник в Москве ожидается ветер и дождь

В Москве и Подмосковье в понедельник, 24 сентября, ожидается до +15°С, ветер и дождь. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит от +12 до +14°С, по области синоптики прогнозируют от +10 до +15°С.

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Также в столичном регионе ожидается южный ветер 6-11 м/с, вечером его порывы могут местами достигнуть 17 м/с.

Относительная влажность воздуха составит около 50%.

Атмосферное давление понизится до 742 мм ртутного столба, что, как отмечается в сообщении, на пять единиц ниже нормы.

С более подробным прогнозом на ближайшие дни можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили действие желтого уровня погодной опасности на 24 сентября.