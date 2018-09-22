Петрозаводский маньяк арестован

Петрозаводский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца местного жителя Антона Ипатова, которого подозревают в убийстве двух девушек за сутки, передает РИА «Новости».

«Судья постановил, ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Ипатова Антона Михайловича, 30.09.1989 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток по 18 ноября 2018 года включительно», — огласил судья.

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Ранее 28-летний убийца двух жительниц Петрозаводска полностью признал свою вину на допросе.

По данным следствия, 19 сентября ударом охотничьего ножа в горло и живот он убил 20-летнюю студентку медицинского колледжа, а на следующий день в центре города перерезал горло 27-летней сотруднице агентства недвижимости