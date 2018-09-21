В столице Таиланда запретили кормить голубей

Мэрия Бангкока запретила жителям столицы кормить голубей в общественных местах и установила штраф за нарушение запрета в размере $77 (25 тыс. таиландских бат), а также лишение свободы трехмесячным тюремным сроком. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Власти города решили ужесточить правила кормления птиц в общественных местах из-за соображений гигиены, а также из-за опасений по поводу роста численности голубей в столице Таиланда. В материале отмечается, что власти установили в общественных местах таблички с предупреждением не кормить птиц. Тем не менее, туристы и жители города не обращают внимание на знаки и продолжают кормить голубей, пишет Bangkok Post.

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Ранее власти столицы решили обследовать районы Бангкока с большим количеством голубей, в них вошло 37 общественных парков в Бангкоке, отмечается в материале.

Помимо этого, в мэрии заявили, что не хотят применять подобные меры наказания, но таким образом пытаются предупредить людей.