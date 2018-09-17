Дайвер подал на Маска в суд за обвинения в педофилии

Британский дайвер Верн Ансворт, который участвовал в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде, подал в суд на основателя Tesla Илона Маска за распространение клеветнических сведений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на записи суда.

Ранее сообщалось, что Ансворт готовится подать в суд на Маска за обвинения в педофилии.

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«Ты обвинил мистера Ансворта в сексуальной эксплуатации тайских детей в трех разных твитах, которые читают 22 млн подписчиков. И ты сделал это в то время, когда он помогал в спасении 12 детей», — отмечал адвокат дайвера.

Позднее Маск вновь обвинил Ансворта в педофилии и заявил, что его не пугает перспектива судебного разбирательства.