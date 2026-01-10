Во Владивостоке люди прокатились на сноубордах после снегопада

Жители Владивостока вышли на улицы со сноубордами на фоне сильного снегопада

Жители Владивостока вышли на улицы со сноубордами после того, как город накрыл сильный снегопад. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

На опубликованных журналистами кадрах видно, как двое местных жителей в спортивной экиперовке двигаются по улице Первореченского района на сноубордах.

Как пишет портал PrimaMedia, Приморский край столкнулся с первой в этом году серьезной непогодой. Регион накрыли снегопад, сильная метель и гололед, из-за чего автомобили заносит на дорогах, а пешеходы испытывают трудности с передвижением по городу.

До этого синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега и штормового ветра, которые ожидаются в Приморье. Днем в субботу и ночью в воскресенье во Владивостоке и на значительной территории края ожидается сильный снег до 19 мм за 12 часов. На юге и востоке региона прогнозируется очень сильный снег с количеством осадков в 20 мм.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.