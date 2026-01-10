Размер шрифта
Во Владивостоке люди прокатились на сноубордах после снегопада

Жители Владивостока вышли на улицы со сноубордами на фоне сильного снегопада
Кадр из видео/Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

Жители Владивостока вышли на улицы со сноубордами после того, как город накрыл сильный снегопад. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

На опубликованных журналистами кадрах видно, как двое местных жителей в спортивной экиперовке двигаются по улице Первореченского района на сноубордах.

Как пишет портал PrimaMedia, Приморский край столкнулся с первой в этом году серьезной непогодой. Регион накрыли снегопад, сильная метель и гололед, из-за чего автомобили заносит на дорогах, а пешеходы испытывают трудности с передвижением по городу.

До этого синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега и штормового ветра, которые ожидаются в Приморье. Днем в субботу и ночью в воскресенье во Владивостоке и на значительной территории края ожидается сильный снег до 19 мм за 12 часов. На юге и востоке региона прогнозируется очень сильный снег с количеством осадков в 20 мм.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.

