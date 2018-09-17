Греческий митрополит обвинил константинопольского патриарха в расколе

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим призвал константинопольского патриарха Варфоломея покаяться, поскольку его действия ведут к расколу православия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам митрополита Серафима, чья метрополия относится к Элладской православной церкви, его «опечалило» сообщение о том, что российский патриарх прервал общение со вселенским патриархатом.

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«К этим печальным и плачевным результатам привело упорство Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам», — заявил митрополит.

Он объяснил позицию константинопольского патриарха личными мотивами и подчеркнул, что его действия провоцируют «расколы и разделения» в православном мире.

Ранее Синод Российской православной церкви принял решение о прекращении участия в структурах под председательством Константинопольского патриархата.