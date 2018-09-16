В Китае более 200 человек пострадали от тайфуна «Мангхут»

Более 200 человек пострадали в результате тайфуна «Мангхут», обрушившегося на Китай, сообщает RTHK.

Отмечается, что в регионе идут тропические ливни, порывы ветра местами достигают 175 км/ч.

Также в регионе зафиксированы сбои в движении транспорта и подаче электроэнергии.

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На Гонконг обрушился тайфун «Мангхут», местная обсерватория присвоила ему наивысший рейтинг опасности. Отмечается, что из-за стихийного бедствия город «почти полностью закрыт».

Порывы ветра «Мангхута» достигают скорости в 205 км/ч.

Ожидается, что тайфун станет одним из самых сильных за всю историю метеонаблюдений в Гонконге. «Мангхут» стал только пятнадцатым штормом, которому за последние 60 лет присвоили самый высокий рейтинг опасности T10.