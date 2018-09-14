В Крыму из-за химических выбросов введут режим ЧС

Заместитель начальника крымского управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС России Алексей Фридман заявил о том, что в городе Армянск и близлежащих селах на севере Крыма будет введен режим чрезвычайной ситуации после выброса из-за испарений кислотонакопителя химзавода «Крымский титан», передает РИА «Новости».

«Основываясь на данных Роспотребнадзора, которые нам выдают более пяти ПДК, они подразумевают собой введение режима ЧС. Сейчас имеется превышение ПДК более пяти раз, и есть основания для введения данного режима», — сказал Фридман.

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По его словам, режим не будет требовать никаких дополнительных ограничений и проведения дополнительных мероприятий, а само введение режима ЧС даст возможность прибегнуть к использованию средств из резервного фонда.

Ранее сообщалось, что следствие подозревает Украину в загрязнении атмосферы в Крыму.