На США обрушился ураган Флоренс

На город Райтсвилл Бич в Соединенных Штатах обрушился ураган Флоренс. Об этом сообщается в официальном аккаунте в твиттере Национального ураганного центра США.

По имеющимся данным, ураган достиг побережья Соединенных Штатов 7.15 по местному времени (14.15 мск). Скорость ветра достигает 150 километров в час.

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В ряде населенных пунктов Северной Каролины была объявлена эвакуация, однако не все успели своевременно покинуть свои жилища.

Так, ранее сообщалось, что в США из-за урагана Флоренс в городе Нью Берн оказались в ловушке 150 человек. Десятки жителей оказались заблокированы в собственных домах из-за затопления, они ожидают прибытия спасателей на крышах и чердаках.