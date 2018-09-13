РПЦ анонсировала внеочередное заседание Синода

В пятницу, 14 сентября, в Москве состоится внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

На сайте говорится, что заседание пройдет в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре.

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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда добавил, что «новости» о заседании появятся позднее — слова церковного служащего из его телеграм-канала передает РИА «Новости».

Ранее секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что проект независимости Украинской православной церкви (УПЦ) не поддерживает ни одна из поместных церквей.