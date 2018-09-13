Die Zeit: священники в Германии подвергли сексуальному насилию более 3,6 тысяч детей

Более 3,6 тысяч детей, многие из которых в возрасте 13 лет или младше, подверглись сексуальному насилию со стороны членов католического духовенства в Германии за последние семьдесят лет, написала немецкая газета Die Zeit, которая ознакомилась с исследованием, проведенным по поручению Римско-католической церкви, до его публикации.

По меньшей мере, 1670 католических работников причастны к инцидентам в отношении 3677 детей. Отмечается, что исследование проводилось в течение четырех лет тремя университетами.

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«Мы знаем о масштабах сексуального насилия, которые подтверждаются результатами исследования. Это угнетающе и позорно», — сказал епископ Штефан Трир, слова которого приводит The New York Times.

Само исследование еще не опубликовано, однако СМИ успели ознакомиться с копиями докладов до публикации — она запланирована на 25 сентября.

Исследование охватывает период с 1946 года по 2014 год. В нем изучаются случаи жестокого обращения с детьми, каждый шестой случай связан с изнасилованием, выяснили авторы исследования. При этом большинство жертв изнасилования — мальчики.

Тем не менее, по словам криминалиста Кристиана Пфайфера, результаты исследования, вероятно, не говорят об истинном масштабе проблемы насилия, говорится в материале NYT. Как отмечается, Пфайфера изначально пригласили войти в состав ученых и принять участие в данном исследовании. Однако он отказался из-за того, что католическая церковь хотела оставить за собой право контролировать полученной исследование и при некоторых условиях даже запретить публикацию результатов, пишет американская газета.

В августе в Пенсильвании (США) был опубликован доклад, в котором говорилось об установленных случаях насилия со стороны католических священников. Тогда сообщалось, что более 300 священников католической церкви сексуально надругались над более 1000 несовершеннолетних.

NYT добавляет, что многие жертвы сексуального насилия не верят в прозрачность церкви и призывают правительство вмешаться в подобные инциденты.