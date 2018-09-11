Президент Молдавии навестил пострадавших в ДТП с его участием
Президент Молдавии Игорь Додон в фейсбуке рассказал о том, как навестил в больнице сотрудников госохраны, которые пострадали в результате ДТП с его участием.
По его словам, при аварии один из сотрудников «закрыл телом» его сына.
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Он также добавил, что поблагодарил пострадавших за самопожертвование и профессионализм.
Ранее сообщалось, что никто из семьи президента Молдавии Игоря Додона не пострадал в аварии с участием кортежа главы республики.
Как отмечалось, в результате аварии три человека получили травмы.