Президент Молдавии навестил пострадавших в ДТП с его участием

Президент Молдавии Игорь Додон в фейсбуке рассказал о том, как навестил в больнице сотрудников госохраны, которые пострадали в результате ДТП с его участием.

По его словам, при аварии один из сотрудников «закрыл телом» его сына.

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Он также добавил, что поблагодарил пострадавших за самопожертвование и профессионализм.

Ранее сообщалось, что никто из семьи президента Молдавии Игоря Додона не пострадал в аварии с участием кортежа главы республики.

Как отмечалось, в результате аварии три человека получили травмы.