Полиция предупредила о «серьезном инциденте» в британском Барнсли

Полиция графства Саут-Йоркшир в твиттере предупредила, что в центре британского города Барнсли находится большое число сотрудников правоохранительных органов.

В твиттере говорится, что в городе произошел «серьезный инцидент», представители полиции попросили жителей быть бдительными. Более подробная информация будет опубликована позднее.

Газета Daily Star пишет, что неизвестная женщина с «большим ножом», выкрикивая слова «на арабском», пыталась нападать на прохожих. Другой очевидец издания сообщает о группе людей из двух женщин и мужчины; по его словам, у всех из них были мачете.