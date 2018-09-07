РПЦ пообещала не оставить без ответа назначение епископов на Украине

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине без согласования с Московским патриархатом, передает РИА «Новости».

По его словам, данное назначение является «беспрецедентно грубым вторжением» на территорию Московского патриархата.

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«Такие действия не могут остаться без ответа», — предупредил Легойда.

Также он выразил надежду на то, что в Константинополе понимают важность решений по Украине, а также отдают себе отчет в последствиях, к которым они могут привести.

Ранее сообщалось, что в РПЦ потребовали от Константинополя разъяснений после обвинений в расколе на Украине.