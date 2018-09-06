Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении в Солсбери

Британская газета Daily Mail опубликовала эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения, на которых изображены предполагаемые соучастники отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» спустя несколько минут после нападения на семью Скрипалей в британском Солсбери в марте 2018 года.

На кадрах видно, что подозреваемые в отравлении — Александр Петров и Руслан Боширов — прогуливаются по Солсбери, на некоторое время они останавливаются, чтобы заглянуть в витрину магазина старинных монет. После этого мужчины хотели войти в магазин, но дверь была закрыта. На кадрах зафиксировано перемещение подозреваемых в дневное время, в промежутке между одним и двумя часами дня по лондонскому времени. Daily Mail отмечает, что на кадрах мужчины спустя минуты после нанесения отравляющего вещества «Новичок» на дверную ручку дома Скрипаля в британском Солсбери.

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В марте 2018 года бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания. По данным британской полиции, они подверглись атаке с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», к созданию которого Лондон считает причастной Москву.

Ранее в Великобритании назвали имена (Александр Петров и Руслан Боширов) и опубликовали фото подозреваемых в нападении на Скрипалей. Помимо этого, британская полиция предоставила фотографии перемещений Петрова и Боширова на территории Великобритании. В МИД России потребовали у Лондона личные данные подозреваемых по делу Скрипалей, а опубликованные фото назвали «троллингом».