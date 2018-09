Британская телеведущая сообщила о скорой смерти

В Великобритании телеведущая Рейчел Блэнд проинформировала о своей скорой смерти. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

Как отмечается, Блэнд скончается из-за рака молочной железы.

«Мне сказали, что мне осталось только несколько дней», — заявила Блэнд.

Она добавила, что это «не укладывается у нее в голове», а также поблагодарила всех за оказанную поддержку.

Блэнд вела подкаст об онкологии с осени 2016 года, когда врачи нашли у нее рак.

Ранее сообщалось,что писатель, шеф-повар и телеведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой.

In the words of the legendary Frank S - I'm afraid the time has come my friends. And suddenly. I'm told I've only got days. It's very surreal. Thank you so much for all the support I've received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. pic.twitter.com/DhMurbqMJz