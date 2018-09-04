Авария в Курской области оставила более 40 тысяч жителей без газа

В результате аварии на газопроводе в Курской области без газа остались 43 тыс. жителей Железногорска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.

«Прекращено газоснабжение города Железногорск (около 43 000 абонентов)», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что разрыв трубы диаметром 50 см на газораспределительной станции города Железногорск произошел во вторник в 01.43 мск в населенном пункте Пасерково. Газопровод и газораспределительная станция обслуживаются Курским линейным производственным управлением магистральных газопроводов.

Как сообщается, газоснабжение осуществляется за счет остаточного давления газа в газопроводе. Проводятся аварийно-восстановительные работы.