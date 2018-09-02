Поиски пропавшего в Иркутской области вертолета МИ-8 приостановлены из-за наступления темноты. Об этом сообщил представитель авиакомпании «Ангара», передает РИА «Новости».

Утром 2 сентября сообщалось, что вертолет иркутской авиакомпании «Ангара» не вышел на связь. После этого были организованы его поиски.

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«В поисках был задействован вертолет Ми-8 нашей авиакомпании и самолет Ан-26 компании «ИрАэро». С наступлением темноты поиски прекращены. Они возобновятся утром», — сообщил представитель компании.

Он добавил, что никаких сведений от экипажа пока не поступало.

Как отмечает агентство, расследованием инцидента занимается Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.