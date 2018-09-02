В Огайо в ночном клубе произошла стрельба
В американском штате Огайо в городе Кливленд в результате стрельбы в ночном клубе погиб один человек. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, при стрельбе также пострадали семь человек.
Как отмечается, все пострадавшие были госпитализированы с места происшествия.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в американском городе Джексонвилле в штате Флорида произошла стрельба на турнире по видеоиграм.
Как отмечалось, в полиции инцидент охарактеризовали как «массовая стрельба».