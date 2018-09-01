Советник главы ДНР раскрыл обстоятельства гибели Захарченко

Советник главы ДНР Александр Козаков рассказал подробности гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает РИА «Новости».

По его словам, при покушении было использовано безоболочное взрывное устройство.

«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», — сказал он.

Вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.