Эксперт назвал возможную причину аварии Boeing в Сочи
Председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов заявил, что причиной аварии самолета Boeing 747 в Сочи мог стать отказ тормозной системы. Слова Малянова передает РИА «Новости».
«Это отказ техники, скорее всего, отказ тормозной системы», — сказал Малянов.
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Он подчеркнул, что такой вывод является «его мнением». Также он посчитал, что экстренные службы «сработали грамотно» во время инцидента с самолетом, который скатился в реку и загорелся после посадки.
Ранее сообщалось, что после аварийной посадки Boeing 737 в Сочи двум взрослым и ребенку потребовалась госпитализация. Также сообщалось, что во время оперативных действий скончался сотрудник аэропорта.