Источник: при взрыве в Донецке погибли и пострадали 11 человек

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В результате взрыва в ресторане в центре Донецка при покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко пострадали одиннадцать человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как отмечается, в число пострадавших источник включил и погибших в результате взрыва. При этом точное число жертв он не назвал.

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«Всего в результате взрыва пострадало 11 человек. Это и погибшие, и раненные», — заявил источник.

В результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка вечером 31 августа погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.

Ранее источник в местной больнице рассказал о пяти погибших в результате взрыва в Донецке.