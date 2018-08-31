В ДНР объявили трехдневный траур после покушения на Захарченко

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) объявлен траур из-за гибели главы республики Александра Захарченко. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

«Траур объявлен на 1, 2, 3 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение приняли в совете министров ДНР.

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Ранее сообщалось, что в результате взрыва в кафе «Сепар», где произошло покушение на Захарченко, погибли пять человек. Отмечалось, что один из погибших — ребенок. Медики заявили, что тела сильно обгорели, из-за чего их невозможно идентифицировать.

Также ранее сообщалось, что в ДНР объявлен трехдневный траур после смерти эстрадного певца Иосифа Кобзона. Он должен был закончиться 3 сентября.