В ДНР заявили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко

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Александр Казаков, советник погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, заявил, что подозреваемые в совершении покушения на руководителя ДНР задержаны. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«На текущий момент в республике введено чрезвычайное положение, границы закрыты, уже задержаны подозреваемые в совершении этого теракта», — сказал Казаков.

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Представитель Захарченко не уточнил количество задержанных подозреваемых. Также он ничего не сказал об их мотивах.

Ранее президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи с гибелью Захарченко его родным и близким, а также всем жителям Донбасса.