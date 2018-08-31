СМИ: на Москве-реке столкнулись два теплохода

У причала «Воробьевы горы» столкнулись два теплохода, в результате инцидента пострадали пять человек, передает телеканал «Рен-ТВ».

Отмечается, что пострадавшие получили ушибы и царапины.

Детали инцидента неизвестны.

В управлении МЧС по Москве факт столкновения судов не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в Москве на набережной загорелся корабль. Отмечалось, что огнем охвачены три палубы, а к этому судну пришвартовано еще одно. В МЧС по Москве добавляли, что пожар происходил на пришвартованном в акватории реки Москва судне.