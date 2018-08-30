Россияне рассказали, как ищут любовь

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, как россияне устраивают свою личную жизнь. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно результатам опроса, самым действенным способом нахождения своей «второй половинки» является помощь друзей. 63% респондентов считают такой метод эффективным. При этом к посредничеству друзей и родственников жители России стали прибегать реже: по сравнению с 2015 годом этот показатель сократился с 35% до 22%.

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Отмечается, что 51% опрошенных относится к поиску пары при помощи интернет-ресурсов скептически, но из тех, кто действительно пробовал такой метод знакомств, 58% назвали его результативным.

«Наименее распространенным способом знакомства в нашем обществе является обращение к «специалистам». Так, всего лишь 4% опрошенных сообщили, что ходили к свахе», — говорится в исследовании.

Также уточняется, что в брачные агентства жители России обращаются редко (1%).

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