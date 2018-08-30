В Реутове горит крытый теннисный корт

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В управлении МЧС по Московской области проинформировали о пожаре, который произошел в подмосковном Реутове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 10.50 по адресу улица Лесная, дом 11, корпус 2.

«…происходит открытое горение крытого теннисного корта, на площади 1000 кв. м», — говорится в заявлении ведомства.

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Уточняется, что в настоящее время ранг пожара повышен до второго. К тушению привлечены 36 человек и 14 единиц техники. По данным РИА «Новости», пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее сообщалось, что в здании Московского монетного двора произошел пожар.