В Реутове горит крытый теннисный корт
В управлении МЧС по Московской области проинформировали о пожаре, который произошел в подмосковном Реутове. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, инцидент произошел примерно в 10.50 по адресу улица Лесная, дом 11, корпус 2.
«…происходит открытое горение крытого теннисного корта, на площади 1000 кв. м», — говорится в заявлении ведомства.
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Уточняется, что в настоящее время ранг пожара повышен до второго. К тушению привлечены 36 человек и 14 единиц техники. По данным РИА «Новости», пострадавших в результате возгорания нет.
Ранее сообщалось, что в здании Московского монетного двора произошел пожар.