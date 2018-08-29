В Дагестане неизвестный устроил перестрелку с полицейскими

Двое полицейских получили ранения в результате перестрелки с неизвестным в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, перестрелка произошла примерно в 23.00 мск неподалеку от населенного пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района. Отмечается, что полицейские остановили автомобиль для проверки документов, после чего неизвестный начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов.

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«Полицейские получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает», — сообщили в местном МВД.

В данный момент полиция разыскивает злоумышленника. Для поиска преступника введен план «Перехват». По тревоге поднят весь личный состав ОМВД по Хасавюртовскому району и Хасавюрту.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина открыл стрельбу в толпе.