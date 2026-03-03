Глыба льда с крыши упала на коляску с ребенком в Ульяновске

В Ульяновске ребенка госпитализировали после падения льда с крыши магазина. Об этом сообщается в Telegram-канале «УлПресса».

Инцидент произошел, когда женщина с коляской выходила из магазина, с крыши на мать с ребенком рухнул кусок снега со льдом. По предварительной информации, несовершеннолетней потребовалась помощь медиков. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Кирове 11-летняя девочка получила травму головы из-за схода снега с крыши дома. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Похожий случай произошел в в Ступино Московской области огромная глыба льда рухнула с крыши на 10-летнюю девочку. Ребенка с переломом грудного отдела позвоночника госпитализировали в Подольскую больницу.

Ранее глыба льда рухнула на девушку-подростка в Саратове, когда она выходила из подъезда.