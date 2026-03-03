Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Глыба льда с крыши упала на коляску с ребенком в Ульяновске

В Ульяновске ребенок пострадал из-за падения глыбы льда с крыши дома
Telegram-канал «УЛПРЕССА»

В Ульяновске ребенка госпитализировали после падения льда с крыши магазина. Об этом сообщается в Telegram-канале «УлПресса».

Инцидент произошел, когда женщина с коляской выходила из магазина, с крыши на мать с ребенком рухнул кусок снега со льдом. По предварительной информации, несовершеннолетней потребовалась помощь медиков. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Кирове 11-летняя девочка получила травму головы из-за схода снега с крыши дома. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Похожий случай произошел в в Ступино Московской области огромная глыба льда рухнула с крыши на 10-летнюю девочку. Ребенка с переломом грудного отдела позвоночника госпитализировали в Подольскую больницу.

Ранее глыба льда рухнула на девушку-подростка в Саратове, когда она выходила из подъезда.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!