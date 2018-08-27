Суд арестовал имущество главреда МК Гусева

Пресненский районный суд принял решение о частичном обеспечительном аресте имущества, которое принадлежит главному редактору и владельцу газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву и его супруге Евгении Ефимовой в рамках текущего бракоразводного процесса, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников, передает агентство городских новостей «Москва».

«В рамках гражданского процесса Е.Ефимовой три раза заявлялось ходатайство о наложении обеспечительного ареста на имущество, в итоге суд в июне удовлетворил его частично», — сказал Черников.

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О какой именно части имущества идет речь Черников не уточнил.

Ранее сообщалось, что в ходе бракоразводного процесса с главным редактором «Московского комсомольца» Павлом Гусевым его супруга Евгения Ефимова намерена отсудить у него часть совместно нажитого имущества.