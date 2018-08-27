В США четыре человека погибли при падении самолета

В США четыре человека погибли в результате крушения самолета с парашютистами. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел на востоке штата Джорджия. В самолете находились пять человек, среди которых также находился военный инструктор родом из Белоруссии Александр Бахритцевич.

Реклама

Согласно имеющейся информации, из-за падения самолета на летное поле аэродрома, находящегося недалеко от города Свайнсборо, погибли четыре человека, один был доставлен в больницу. Причины произошедшего пока установить не удалось.

Ранее сообщалось, что в результате падения спасательного японского вертолета в центральной японской префектуре Гумма погибли семь человек.