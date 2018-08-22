СК возбудил дело после грубого задержания дебошира в Домодедово

Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий полицейским при задержании нетрезвого мужчины в аэропорту Домодедово, передает РИА «Новости».

Уточняется, что мужчина, находясь в аэропорту с явными признаками алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе. В ходе проверки документов мужчина «вырвал свой паспорт из рук полицейского, оскорбил его в присутствии окружающих».

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Сообщается, что в ответ сотрудник полиции применил к пассажиру силу, заковал его в наручники и силой препроводил в отделение.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как преступление со стороны представителя власти. Против сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»).

В отношении дебошира был составлен протокол о мелком хулиганстве.