В Москве во вторник ожидается до +24°С

В столице во вторник, 21 августа, ожидается до 24°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет колебаться между +22 и +24°С.

Днем будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный и сильный дождь. В отдельных районах будет гроза. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 13-18 м/c.

Реклама

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 20 августа, ожидается до 24°С. Также синоптики предупредили о повышенном уровне погодной опасности 20 августа из-за повышенной вероятности пожара.