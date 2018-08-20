СК опубликовал хронологию нападений на полицию в Чечне за день

Следственный комитет России опубликовал на своем сайте хронологию нападений, совершенных на сотрудников полиции в Чечне, которые произошли 20 августа.

По данным следствия, 20 августа около 10.30 двое мужчин с ножами совершили попытку проникновения на территорию Шалинского отдела МВД Чечни, в ходе которого напали на сотрудников полиции и ранили их. Примерно в это же время произошел взрыв у поста полиции в селе Мескер-Юрт, в результате которого никто не пострадал.

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Позднее, при въезде в Грозный автомобиль попытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД, из-за чего был объявлен план «Перехват». Уходя от полиции, водитель наехал двух сотрудников ДПС в центре города. Полиция открыла огонь из автоматического оружия, в результате чего злоумышленники были нейтрализованы.

Глава МВД Чечни рассказал о состоянии раненых полицейских.