Северный флот сообщил о расследовании по факту пожара в Мурманске

Представители Северного флота Военно-морских сил России сообщили о ликвидации возгорания деревянных конструкций на складских территориях в Мурманске и начале расследования для определения нанесенного в результате пожара материального ущерба, передает РИА «Новости».

«Возгорание, возникшее в воскресенье вечером на одной из складских территорий Северного флота в Мурманске, ликвидировано. Пострадавших нет. Материальный ущерб будет уточнен после проведения расследования», — сообщили представители Северного флота.

Раньше сообщалось, что в Мурманске произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров на территории заброшенного причала. В результате пожара никто не пострадал.