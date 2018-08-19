В США одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделения

В американском штате Аризона забеременели сразу 16 медсестер из отделения интенсивной терапии больницы Баннер Десерт Медикал Сентер. Об этом сообщает CNN.

По словам одной из медсестер, одновременная беременность 16 сотрудниц отделения является случайностью, ничего подобного они не планировали.

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Руководство больницы отметило, что к готовящейся нехватке медсестер они готовились уже давно. Также госпиталь подарил каждой будущей маме специальный наряд для новорожденных детей, на котором написано: «Расслабьтесь... Моя мама медсестра в Баннер!».

По имеющимся данным, в Аризоне продолжительность отпуска по уходу за ребенком составляет всего 12 недель. Ожидается, что 16 медсестер будут уходить в декрет в период с сентября 2018 года по февраль 2019 года.

В 2016 году сообщалось, что в США сестры-близнецы во второй раз родили близнецов.