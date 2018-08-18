В Крыму объяснили, почему на полуостров приезжают украинцы

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк объяснил, почему украинцы едут на полуостров, передает РИА «Новости».

По словам Черняка, многие хотят посмотреть на мост через Керченский пролив. Кроме того, мост дает возможность гражданам Украины побывать на юге России.

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«Работает в том числе «народное радио», ведь люди, которые бывали в Крыму, рассказывают, что здесь безопасно отдыхать, что туристов тут встречают и принимают с особым гостеприимством», — отметил Черняк.

Ранее глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что западные страны все чаще отождествляют Крымский полуостров с территорией России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.