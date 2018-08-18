На голубой ветке московского метро в выходные изменится движение поездов

На участке Филевской линии 18 и 19 августа не будет движения поездов между станциями «Кунцевская» и «Киевская». Об этом сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс».

Как отмечается, отмена движения поездов связана с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры и станций.

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«Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут закрыты для пассажиров», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что пассажиры смогут воспользоваться автобусами, следующими по компенсационным маршрутам КМ1 и КМ2, чтобы добраться до места назначения. При этом 20 августа в 5.30 утра поезда возобновят движение по указанному участку голубой ветки.

Ранее Минтранс России опубликовал новую редакцию типовых правил пользования метрополитеном, откуда был исключен запрет на перевозку детей в колясках на территории подземки.