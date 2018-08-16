Адвокат Бутиной планирует открыть фонд для ее защиты

Роберт Дрисколл, адвокат задержанной в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что в скором времени он объявит об открытии фонда в ее поддержку. Об этом юрист сказал в интервью газете «Известия».

«В скором времени я объявлю о создании фонда в защиту Марии Бутиной. Это позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту», — сказал Дрисколл.

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Также он рассказал, что американские власти обвиняют Бутину в работе в качестве иностранного агента без соответствующего разрешения. Дрисколл подчеркнул, что максимальный тюремный срок по этому обвинению равняется 15 годам.

Ранее в посольстве России в США заявили, что у Бутиной в тюрьме обострился хронический артрит.