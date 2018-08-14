Застрявших в горах Алтая четверых туристов эвакуировали на вертолете

Заблокированных в горах Алтая четверых туристов эвакуировали спасатели, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службу МЧС по Республике Алтай.

«Удалось спасти всех, на борту находятся четверо туристов, пять спасателей и члены экипажа», — рассказали в МЧС.

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Прибытие вертолета в Горно-Алтайск ожидается в 16.15 мск.

Туристическая группа из четырех человек отправила сигнал SOS с вершины Ак-Кем высотой 4,1 тысячи метров 12 августа.

Ранее сообщалось, что спасательный вертолет МЧС из-за тумана не может вылететь из Горно-Алтайска в район горы Белуха, чтобы вывезти туристов.

Как отмечали в МЧС, вертолету со спасателями на борту предстоит преодолеть 240 км, это около полутора часов лета.